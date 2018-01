Luciano Moggi commenta la decisione della Juventus di cedere in prestito Marko Pjaca allo Schalke 04: " Pjaca non ha possibilità di collocazione nella squadra, ecco perché se n’è andato – dichiara l’ex dg bianconero ai microfoni di Sportitalia -. La Juve è una squadra che ha bisogno di gente come Mandzukic e Cuadrado per mettere assieme il centrocampo giusto. In mezzo c’è Matuidi che è un uomo di corsa mentre i bianconeri aspettano che Marchisio riprenda a giocare come era solito fare. Ad oggi ha difficoltà enormi. Can? Non credo che il Liverpool lo lasci partire, ma la Juve può stare comunque tranquilla perché lo può prendere a giugno a parametro zero.”