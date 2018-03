"Caro Ronaldo, hai la memoria corta. Il passaporto di Recoba non ti dice niente?". E' questo il titolo di un articolo apparso su Libero, a firma di Luciano Moggi, che risponde al Fenomeno ex Inter che in settimana ha dichiarato che ai suoi tempi "ha combattuto con l'Inter contro un sistema corrotto". L'ex dirigente della Juventus scrive così: "Il Fenomeno ha ignorato tutte le malefatte compiute in quei tempi dalla società di Moratti".