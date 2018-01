Luciano Moggi commenta l’utilizzo del VAR nel suo editoriale pubblicato su Libero: "Il pregio principale di questa “macchina” è aver messo a tacere le grandi proteste nonostante i tanti errori commessi; il difetto è che a darle voce debba essere un arbitro trasformandola così in una entità soggettiva. Molte le proposte al vaglio per migliorarla, qualcuno ha proposto la “chiamata” dei mister in panchina: idea geniale e soluzione possibile a patto che la Figc si metta d’accordo con la Federboxe per costruire un ring a bordocampo...