Potrebbe essere terminata qualche mese prima del previsto l'avventura al Torino di Cristian Molinaro. Il terzino, infortunatosi la scorsa settimana in allenamento, rischia di dover restare ai box per alcuni mesi e di essere pronto per giocare solamente a stagione finita, quando anche il suo contratto con la società granata sarà concluso.



Molinaro infatti è legato contrattualmente al Torino fino al 30 giugno 2018 e da parte della società granata non sembra esserci al momento la volontà di prolungare il legame. Il difensore, che compierà 35 anni a luglio, potrebbe quindi essere già giunto al termine della sua avventura in granata.