Tutto si può dire di Dani Alves, tranne che non abbia gli attributi: l'ex esterno di Juventus e Barcellona, attualmente in Francia, al PSG, lo ha dimostrato nuovamente nel corso del match di ieri sera, perso dalla squadra di Emery contro il Lione, che si è portato a meno otto proprio dai parigini.



'INCOLPATEMI, E' GRATIS!' - Espulso nel corso della partita, al 57', per condotta antisportiva, Dani Alves è prima andato a muso duro con l'arbitro e poi gli ha riservato uno speciale trattamento 'social'. Su Instagram ha pubblicato la foto del tete a tete con la scritta: "Incolpatemi, è gratis". Una frecciata riservata ai giornalisti, che spesso l'hanno accusato di "spaccare lo spogliatoio del PSG", al pari degli altri brasiliani Neymar Jr e Thiago Silva. Uno sfogo d'impeto, dopo l'espulsione causata da un fallo su Ndombele e la sfida all'arbitro Turpin, il quale, vista la reazione, ha deciso di estrarre il rosso.



'HO UN GROSSO PALO QUI SOTTO' - A 24 ore dalla sconfitta, il brasiliano non ha ancora smaltito la rabbia tanto che, attraverso Instagram, ha pubblicato un messaggio di fuoco: "Le decisioni sono state già prese, la battaglia è stata già persa, io però continuo a pensare che l’arbitro abbia commesso un errore con la sua decisione. Da quando non essere d’accordo equivale a mancare di rispetto? Se vogliono incolparmi possono anche farlo, è gratis, ho le spalle molto larghe ed un bel palo... che mi permette di restare sempre in piedi". Ogni riferimento al rosso a luci rosse è puramente casuale...



