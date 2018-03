Déclaration de Vadim Vasilyev https://t.co/EROl5nQ0Tv — AS Monaco

Ilha voluto smentire, con un comunicato ufficiale, l'interesse del presidente Dmitry Rybolovlev per l'acquisto del Milan. Ecco le parole del vicepresidente e direttore generale Vadim: "A seguito delle voci che circolano nei media sull'AS Monaco dai giorni scorsi,Il presidente Dmitry Rybolovlev è felice di sviluppare il progetto monegasco da 7 anni. L'AS Monaco vorrebbe ricordare che il club era ultimo in Ligue 2 nel 2011 e ora è campione di Francia in carica.L'ambizione per il presente e il futuro è intatta attorno a giovani giocatori di talento, a moderne infrastrutture in fase di sviluppo ma anche all'ambizione di vincere nuovi trofei.I fatti sono più importanti delle voci. L'intero club sta affrontando la finale della Coupe de la Ligue e la lotta per la qualificazione in Champions League".