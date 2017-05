A poche ore dal fischio d'inizio di Monaco-Juventus, dal Principato serpeggia la paura di episodi arbitrali controversi. E' L’Equipe a lanciare l’allarme: nel mirino dei colleghi transalpini c’è l’arbitro del match Antonio Mateu Lahoz, con il ricordo di alcuni precedenti tra la Juve e le squadre di Ligue 1. Ad esempio la semifinale contro il Nantes del 1996, quando il fischietto britannico Gallagher mostrò il cartellino rosso per somma di ammonizioni a Carotti per - si legge sul quotidiano - “un fallo inesistente su Padovano”. Oppure, due anni dopo, nel 4-1 per la Juve sul Monaco, maturato in seguito a due calci di rigore “molto discutibili concessi dal signor Levnikov alla squadra italiana”.