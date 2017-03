Il Monaco, a dispetto di tutti i pronostici, ha eliminato il Manchester City di Guardiola. La squadra degli sceicchi, costata milioni e milioni di euro, è stata battuta da un club che punta molto sulla scoperta di giovani talenti. Nella squadra monegasca ci sono in particolare sei giocatori che stanno incantando tutta Europa, e per quest’estate si prospetta un’intensa asta tra i maggiori club del vecchio continente per riuscire ad aggiudicarseli.



Unica squadra francese rimasta in Champions, ai quarti di finale il Monaco potrà contare sulle sue giovani stelle: Kylian Mbappé (18 anni), Thomas Lemar (21 anni), Bernardo Silva (22 anni), Fabinho (23 anni), Benjamin Mendy (22 anni), Timoué Bakayoko (22 anni). Tra questi è sicuramente Bbappé quello che ha colpito maggiormente i top club europei. L’attaccante francese, ha così impressionato per le sue ottime prestazioni e maturità, da guadagnarsi la prima convocazione con la Nazionale maggiore, allenata da Deschamps, che lo ha preferito anche a Karim Benzema.