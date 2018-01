Il nuovo attaccante del Monaco Pietro Pellegri, proveniente dal Genoa, ha parlato a Premium Sport: "Sono pronto e sono molto emozionato per questa nuova avventura. Ho le farfalle nello stomaco per questa nuova esperienza: speriamo che vada tutto bene. Sono molto emozionato anche se dall’altra parte mi dispiace lasciare la mia famiglia, i miei amici e il Genoa. Che impressioni ho avuto del Monaco? E’ un club molto ambizioso con grandi prospettive: sono molto felice. Ho scelto il Monaco anche per il progetto, è un club che punta molto sui giovani, questa era la squadra giusta per crescere. La mia cessione ha dato un contributo importante per le casse del Genoa? Sono felice da questo punto di vista perché ho dato una mano al Grifone di stare a galla anche se mi dispiace perché sono cresciuto qui".