Germain, attaccante del Monaco, parla dopo la sconfitta in Coppa di Francia con il PSG, in vista della sfida con la Juve: "Contro la Juve ci sarà la squadra tipo, che ha già battuto City e Dortmund, quindi sarà una gran partita. Favorita? La Juve è abituata ai grandi appuntamenti, noi siamo una squadra giovane e ambiziosa. La priorità è il campionato, ma ormai siamo in semifinale, quindi perché non arrivare fino in fondo?".