A Mediaset Premium per il Monaco ha parlato Ludovic Giuly: "Per noi sono due match particolari, noi non abbiamo nulla da perdere, giocheremo fino in fondo e vedremo quello che succede. Il Monaco ha giocatori giovani, di talento, che piacciono a tanti. Per questo la Juve deve stare attenta. Mbappé è un giocatore del Monaco, spero possa restare con noi. Non so quanto vale, ma sarà il presidente a decidere. Servirà un assegno importante. Il Monaco è una squadra ben costruita, Jardim ha fatto un ottimo lavoro, poi ci sono tanti giocatori di talento, spero possano fare bene con la Juve".