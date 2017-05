L’ex giocatore del Monaco Ludovic Giuly ha commentato l'imminente sfida di Champions League contro la Juventus a L’Equipe: “Questa può essere una stagione come lo fu la nostra nel 2004. Allora il Monaco perse la finale di Champions e anche il campionato perché eravamo stanchi. Ma oggi la squadra ha più talento di noi, ha giocatori di qualità e l'opportunità di fare qualcosa di grande. La chiave sta nell'essere pazzi. Non dobbiamo pensare che giochiamo contro la Juve, ma che giochiamo per vincere e divertirci, come abbiamo fatto contro il Manchester City e il Dortmund. I ragazzi devono mantenere questa mentalità, questa freschezza".