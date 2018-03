Kamil Glik, difensore centrale del Monaco, parla in vista della finale di Coppa di Lega contro il PSG in programma domani: "Vogliamo fortemente il titolo in palio domani. Rispetto alla scorsa stagione le nostre priorità sono cambiate. Non lottiamo per la vittoria del campionato e la Coppa di Lega assume tutto un altro valore. Il PSG? Ha giocatori offensivi di grandissima qualità. Starà a noi essere vigili sulle loro giocate per evitare di incassare gol. Mbappe? E' un gradissimo giocatore che conosciamo molto bene. Ancora però ha importanti margini di miglioramento dovuti alla sua grande intelligenza in campo. Noi però non dovremo concentrarci solo su di lui, ma sul PSG come squadra. Nelle ultime stagioni i duelli fra Monaco e PSG sono stati molti, una rivalità che fa bene ad entrambe le squadre e a tutto il calcio francese. Il finale di stagione? Ci sono ancora due mesi prima della fine e vogliamo il secondo posto. Se vinciamo domani e centriamo il secondo posto potremo considerare la stagione molto buona".