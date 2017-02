L'allenatore del Monaco, Leonardo Jardim, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida con il Manchester City. Ecco le sue parole: "Ogni giocatore è fisicamente pronto per giocare. Ad entrambe le squadre piace giocare il pallone, ma è impossibile fare dei confronti. Mbappè? È un giovane giocatore che ho portato con i professionisti, sta crescendo molto. Il mio messaggio per la gara contro il City è che non importa l'avversario, si deve mantenere la stessa mentalità in ogni partita. Naturalmente è una soddisfazione giocare il secondo ottavo di finale di Champions in 3 anni. Falcao è un grande attaccante, con lui è facile da lavorare. Fabinho è diventato uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, da quando è stato arretrato a destra due anni fa".