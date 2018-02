Jardim, tecnico del Monaco, è pronto a lanciare il giovane Pietro Pellegri, arrivato a gennaio dal Genoa. Queste le parole in conferenza stampa: "Pietro è arrivato da poco. Avrei voluto dargli più tempo per farlo integrare al meglio nella nostra filosofia di gioco. Ma con i vari assenti forse giocherà prima del previsto". Al club del Principato mancano Keita e Falcao, out per infortunio".