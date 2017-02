Leonardo Jardim guida una delle squadre più interessanti dell'intero panorama europeo, nonostante la sconfitta rimediata contro il Manchester City. Il tecnico del Monaco ha commentato così il 5-3 subito: "È stata una delle partite più interessanti di questa Champions League, sarà stata anche una delle più divertenti per i nostri tifosi, sono sicuro che saranno stati felici di vedere così tanta qualità in attacco e ben 8 gol. Una grande partita. Abbiamo giocato molto bene, mi sono congratulato con i miei giocatori. Noi lavoriamo per far gioire i tifosi, e realizzare uno spettacolo di questo calibro ha segnato un momento importante. La chiave della partita è stata l'occasione del 3-1 sbagliata (rigore). Ma ci rimangono ancora 90', non è finita. Mbappè ha giocato svariando negli spazi, è stata una grande partita per lui, in cui ha raggiunto anche il suo primo gol in Champions League. Falcao non ha sfondato in Inghilterra, ma anche stasera ha dimostrato di essere un grande attaccante".