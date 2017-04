L'allenatore del Monaco Leandro Jardim è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Borussia Dortmund: "Poco a poco la squadra guadagna maturità. Questo è il secondo quarto di finale in 3 anni. Il ritorno di Falcao è importante per apportare qualità ed esperienza. Ma domani ciò che conta di più è il gruppo. Sidibé è stato operato ieri, dovrebbe rimanere fuori per 15 giorni. Dovremo giocare col nostro DNA, facendo un calcio offensivo. Mbappé? Conto su di lui".