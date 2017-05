. Domani sera la squadra discenderà in campo alloI di, dove il Monaco diproverà a metterle i bastoni tra le ruote nella strada che porta a, sede della finale di. Calciomercato.com è pronto a seguire minuto per minuto la vigilia di questa giornata, con l'inviato Nicola Balice che racconterà l'avvicinamento della Juve alla sfida contro i ragazzi terribili di Jardim.- Il punto di Nicola Balice, inviato di calciomercato.com a Montecarlo.- E' finito l'allenamento mattutino della Juventus in vista della sfida con il Monaco. Nel pomeriggio ci sarà la partenza per Monaco.- E' incominciato l'allenamento dellain vista della semifinale di Champions League contro il Monaco.- Alle 11.45 la Juventus sosterrà l'allenamento presso lo Juventus Training Center. Alle 18.10 ci sarà il walk around sul terreno di gioco presso lo Stade Louis II, casa del Monaco. Alle 18.45, infine, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.- Alle 16.30 Mbappé e compagni scenderanno in campo per la sgambata della vigilia all'AS Monaco training center La Turbie. Alle 19.45, un'ora dopo il tecnico della Juven, Jardim prenderà parola in conferenza stampa.