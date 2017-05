Andrà in scena questa sera all'interno dello stadio Louis II di Montecarlo la semifinale di andata di Champions League fra Monaco e Juventus.



MIGLIOR DIFESA - La Juventus è, col Real Madrid, una delle due squadre ancora imbattute in questa Champions League (7V, 3N). La squadra di Allegri non concede gol da 531 minuti: la striscia aperta più lunga nella competizione. Le due reti subite dalla Juventus in questa Champions sono arrivate entrambe su palla inattiva.



MIGLIOR ATTACCO - Il Monaco ha subito 16 reti in questa Champions League, più di ogni altra semifinalista. Il Monaco ha però segnato esattamente tre gol di media in tutte le partite disputate nella fase a eliminazione diretta di questa Champions. Quello monegasco è il primo club nella storia della competizione a segnare 3 o più gol in quattro gare consecutive nella fase a eliminazione diretta.