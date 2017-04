Il doppio confronto di Champions League tra Juventus e Monaco sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 e non solo a pagamento su Premium Sport. Dopo la 'doppietta' nei quarti di finale di Champions, altre due partite della Juve in Europa saranno quindi trasmesse in chiaro. Si comincia quindi mercoledì 3 maggio alle 20.45 con Monaco-Juve su Canale 5, Premium Sport e www.sportmediaset.it.