In estate è passato dalla Lazio al Monaco, dopo mesi e mesi di corteggiamento da parte di Inter e Juventus. Ora, Keita Baldé, torna, in un'intervista a Canal Plus, sulla sua estate da star del mercato: "La Juventus mi ha chiamato più volte, così come l’Inter. Ci sono state un sacco di squadre che mi hanno cercato. L’anno scorso ho seguito molto in campionato francese e in particolare il Monaco, che mi ha chiamato per venire qui. E’ un grande club, hanno vinto il campionato e sono pure arrivati in semifinale di Champions"