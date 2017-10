Keita Baldé, giocatore del Monaco, in una recente intervista rilasciata all'Equipe, ha parlato del suo trasferimento dalla Lazio alla squadra monegasca. Ecco le sue parole: "Prima di firmare per il Monaco ho parlato con il mio amico Mendy, che conosco da tanto. Ci sentiamo spesso. Mi ha parlato positivamente sia della città che della squadra, quindi non ho esitato a scegliere la squadra di Jardim. Monaco è un luogo perfetto per lavorare bene e migliorare. L’ambientamento è stato un po' lento e difficile ma ora mi sento a mio agio. So quello che voglio, sono qui per scrivere la storia".



GLI ANNI ALLA LAZIO – "Non mi pento di nessuna scelta che ho fatto fino ad oggi. Ho avuto la possibilità di giocare a 18 anni nella prima squadra della Lazio ed oggi sono in un grande club che mi ha pagato 30 milioni. Se fossi rimasto al Barcellona ora non sarei qui. In quel periodo avevo diverse offerte dalla Spagna, ma volevo cambiare in maniera radicale e la Lazio mi ha presentato l'offerta migliore. Il primo anno è stato difficile passarlo lontano da casa, ma in quei momenti pensi ai tuoi obiettivi, al fatto che il calcio è fatto di sacrifici. L'esordio in prima squadra? Ogni giorno mi svegliavo e lavoravo per questo. Per quanto riguarda l’addio a Roma, è avvenuto in un momento difficile. Era già da un anno che volevo lasciare la Lazio, cambiare strada, vedere un nuovo calcio, altre persone. La Ligue 1 l'ho seguita lo scorso anno, avevo visto il Monaco fare un grande campionato e giocare bene in Champions".