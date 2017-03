Due di vantaggio, ma non è finita qui. Il Manchester City riparte dal 5-3 dell'andata ma per andare ai quarti di finale ci sarà da lottare. Il Monaco, che guida la Ligue 1 con tre punti di vantaggio sul Paris Saint-Germain, non è una squadra che si dà per vinta, soprattutto se può contare su un attacco che in questa stagione è andato a segno 123 volte. Sarà una giornata storica per Guardiola, che centrerà le 100 partite in carriera in Europa, con un bilancio, nelle 99 precedenti, di 61 vittorie, 15 sconfitte e 23 pareggi. Fari puntati su Mbappé, il baby gioiello classe 1998, obiettivo del City per la prossima estate.