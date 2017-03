Kylian Mbappè ha parlato al Daily Mail del futuro e delle voci di mercato che lo vedono protagonista: ''Non direi che quello che faccio è straordinario. Posso solo dire che sono in grado di fare quello che conosco meglio. Non direi che è straordinario. Straordinario è un giocatore che può segnare 60 gol. Non ce ne sono molti. In caso contrario, penso che stiamo abusando del termine. Non direi che vivo un momento incredibile, ma solo un buon momento. Le cose che dicono sul mio futuro? Non leggo la stampa inglese, resto tranquillo rispetto all’attenzione che sto ottenendo. Mi alzo la mattina e lavoro come tutti gli altri. Cerco di lavorare per migliorare me stesso ogni giorno e cerco di fare sul campo quello che apprendo quando mi alleno''.