Prima contro seconda, ma la Ligue 1 non c'entra. Monaco e Paris Saint-Germain si sfidano, alle 21, Parc Olympique Lyonnais di Lione per la finale di Coppa di Lega. Gara secca, senza possibilità di replica: in campionato sono divise da 3 punti e il cammino è ancora lungo, mentre questa sera è una volata da vincere.



NESSUNA VITTORIA - La parola vittoria, in questa stagione, è sconosciuta per la squadra di Unai Emery quando di fronte si trova l'11 di Jardim: 3-1 il 28 agosto con i gol di Moutinho, Fabinho e l'autorete di Aurier, 1-1 il 29 gennaio a Parigi, con Bernardo Silva che risponde a Cavani. Il Matador guiderà l'attacco parigino, dall'altra parte non ci sarà Falcao, el Tigre ferito e infortunato, ma sarà regolarmente al suo posto Mbappé, astro nascente del calcio francese.



MONACO-PSG LIVE ALLE 21