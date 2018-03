Pietro Pellegri dovrà stare lontano dai campi per tre mesi. Ad annunciarlo è l'allenatore del Monaco, Leonardo Jardim, che dovrà rinunciare per il resto della stagione all'attaccante italiano classe 2001, operatosi martedì scorso per una pubalgia. "Se per Mbappé, N'Doram, Sylla o Serrano, che si sono allenati con me per due o tre anni, posso rimporverami di averli caricati troppo, per Martial, Bahlouli o Pellegri, che sono arrivati da fuori, non possiamo fare nulla", ha aggiunto Jardim, accusando indirettamente il Lione per i primi due e il Genoa per l'azzurrino, pagato dal club francese 25 milioni di euro.