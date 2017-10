Vadim Vasilyev, presidente del Monaco, parla a Sky Sport del futuro di Thomas Lemar: "Il Liverpool era molto interessato anche se l'Arsenal è stata la squadra che è andata più vicina al suo acquisto. Il problema è che non c'era il tempo per concludere l'affare, ma a questo punto posso dire che ci sono grandi possibilità che parta la prossima estate. Via a gennaio? Nel calcio mai dire mai ma non è un'ipotesi che stiamo prendendo in considerazione. Vogliamo aspettare di capire quali risultati potremo ottenere in questa stagione e anche come andrà la Coppa del Mondo. Il mese di gennaio non è quello giusto per i grandi cambiamenti".