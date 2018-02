Il difensore classe '92 del Borussia Monchengladbach Jannik Vestergaard ha rilasciato un'intervista al portale RP-Online, nella quale ha parlato anche dei rumors che lo volevano nel mirino dell'Inter: "Raramente le notizie si inventano, i giornalisti potrebbero perdere anche la loro reputazione. Ma con la presenza di social network e siti web, esiste ormai una richiesta enorme. Tutti guardano lo smartphone e di certo non intendono aspettare 16 ore per un giornale. Quindi si scrivono tante cose, ma non sempre concrete. E non mi riferisco solo alle voci su di me".