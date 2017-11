Cosa ci fa il direttore sportivo della Roma Monchi in un tribunale di Salerno? Nessun allarmismo, il dirigente spagnolo ha deciso di testimoniare a favore di Enzo Maresca che ha intentato causa nei confronti del Palermo per un presunto caso di mobbing risalente a quando l’ex calciatore giocava in Sicilia e fu messo fuori rosa da Zamparini nel 2016 insieme ad altri due giocatori: Rigoni e Daprelà. Monchi portò Maresca a Siviglia nel 2005, e in Spagna l’ex centrocampista divenne un vero e proprio beniamino collezionando 96 presenze con 13 gol in quattro anni. L'ex centrocampista di Juve e Samp ha chiesto l'aiuto del dirigente che ha risposto subito presente.