Monchi dice addio al Siviglia. Il direttore sportivo dei successi europei del club andaluso saluta in conferenza stampa, alla presenza del presidente José Castro Carmona: "Ringrazio il presidente e il club. Il presidente l'ha detto bene, 29 anni qui al Siviglia, in questa casa, non ci sono altre ragioni. Stagione? L'unico responsabile sono io, c'era la necessità di un cambio, succede a tutti, avevo questa necessità di cambiare. Hanno tentato di convincermi in tutti i modi, ma era una ragione personale. Tornare nel futuro? Non so cosa accadrà nel futuro. La pianificazione della prossima stagione è praticamente fatta, o almeno è quello che penso. Il club è preparato per sostituirmi, ci perdo più io senza di loro che loro senza di me, sicuramente".



SUL FUTURO ALLA ROMA - E la Roma? Risponde, Monchi, alle domande sul club giallorosso: "No, no. Non ho firmato con nessuno. Non ho firmato per 3 anni con la Roma. È vero che la Roma sia interessata, ma non è l'unico club. Sono stato a Londra per un contatto conoscitivo, dove mi hanno proposto il progetto".