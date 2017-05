"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".





Ronald de Boer e Jason McAteer, rispettivamente con le maglie di Olanda e Irlanda, intenti ad inseguire un pallone. Il primo esterno che ha vestito le maglie di Ajax, Barcellona e Glasgow Rangers, il secondo di Blackburn, Liverpool e Bolton. C'erano loro sulla copertina di FIFA '96, il primo della serie a sfruttare un motore grafico in 3D. Ah, e il primo ad avere tutti i nomi originali dei calciatori. Tra questi c'era un giovanissimo Francesco Totti: sedicenne, ovviamente alla Roma, rimasto l'unico giocatore in attività presente nel videogame di 21 anni fa. Dopo l'addio di Rogerio Ceni, infatti, il 10 giallorosso è rimasto solo. Tra poche settimane, però, FIFA '96 potrà andare definitivamente in cantina...



LO DICE MONCHI - Monchi, nuovo direttore sportivo della Roma, nella conferenza stampa di presentazione ha di fatto sfilato gli scarpini dai piedi di Totti per appenderli al famoso chiodo che puzza tanto di addio. Gaffe, certezze, qualsiasi cosa, ma lo ha detto. Tanto che diversi club europei hanno già salutato e, ovviamente, ringraziato il Pupone per quello che ha fatto nel rettangolo di gioco. E anche io, da Nerd, lo saluto, mettendo nello scatolone dei ricordi FIFA '96, sigillandolo e abbandonandolo in panchina. In copertina, però, io non saluto de Boer e McAteer, spalla a spalla. No, io saluto Ioan Sabau. Sì, perché in un'altra versione, quella nordamericana, sulla copertina c'era il rumeno, ex centrocampista di Brescia e Reggiana. Dal '97 in poi spazio aGinola, Maldini, Vieri, Montella fino ad arrivare a Higuain, Messi, Icardi, Reus. Ma nel '96 spazio a Sabau. Tra il '92 e il '98 ha calcato i prati verdi della ricca Serie A: 11 gol in 106 presenze con le Rondinelle, 1 gol in 19 gare con i reggiani. In Italia non si è vista la sua migliore versione (in Olanda ha vinto 2 Coppe d'Olanda e una Supercoppa con la maglia del Feyenoord) ma tant'è: se finisci impresso sulla copertina di un videogame, guadagni l'immortalità. Come Totti. Anche se la sua, di immortalità, è arrivata con il pallone tra i piedi!



@AngeTaglieri88