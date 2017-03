Ci proverà Monchi a fare il primo sgarbo al suo Siviglia. Il ds, in uscita dal club spagnolo e vicino alla firma con la Roma, proverà infatti a soffiare Jesus Navas alla sua ex squadra. L’esterno offensivo, che si libererà a parametro zero a giugno dal City, sembrerebbe a un passo dal ritorno Siviglia dove ha giocato per 10 anni. Ma come scrive Leggo, nelle ultime ore con l’entourage del giocatore sembra essersi fatta sotto proprio la Roma.



Navas, 31 anni, porterebbe esperienza e ritroverebbe in giallorosso Dzeko col quale ha giocato proprio a Manchester per 2 stagioni.