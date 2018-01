Parole sorprendenti quelle del ds della Roma Monchi a Premium Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro la Sampdoria. L'argomento principale è ovviamente la situazione di Edin Dzeko, in campo con i blucerchiati ma vicino al passaggio al Chelsea: "Le ultime su Dzeko? L'ho visto negli spogliatoi, ora fa riscaldamento. Noi stiamo continuando la strada di cui ho parlato sabato scorso a Trigoria, si ascoltano le offerte non solo per lui ma per tutti. Stiamo sempre pronti per ascoltare, poi decidiamo. Ora Edin è qui e ci fa piacere, le offerte arrivate sino a oggi si vede che non interessano. Mercato in entrata? Fino a oggi non è entrato nessuno e non è uscito nessuno, mancano sette giorni e come ho già detto stiamo lavorando per cercare qualcosa che possa migliorare la squadra. Il lavoro di un direttore sportivo è anche quello di guardare il settore economico, io lavoro a Trigoria insieme ai dirigenti".



SU VIDAL - Il dirigente spagnolo ha poi aggiunto: "L'offerta per Dzeko? Non so se sia arrivata un'offerta, non sono il suo procuratore. Se arriva un'offerta, uno la guarda e decide. Aleix Vidal? L'ho già avuto al Siviglia, è un giocatore del Barcellona, non parlo di giocatori che non sono della Roma.Se rifarei le stesse scelte di mercato? Ci sono state situazioni diverse, Karsdorp si è rotto il crociato, Schick ha avuto un'estate complicata e poi si è infortunato e da poco si allena normalmente, pure Defrel si è infortunato spesso, ma abbiamo fiducia".



Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la situazione tra le parti è rimasta immutata in queste ore: rimane una leggera distanza tra Roma e Chelsea circa i termini di pagamento dei 50 milioni di euro più bonus dell'operazione che coinvolge anche il difensore brasiliano Emerson Palmieri (che è pronto a passare alla corte di Conte indipentemente dal destino del suo compagno di squadra, ndr). Differenze assolutamente superabili, mentre l'ostacolo principale è rappresentato dal calciatore, che non ha ancora raggiunto l'intesa economica sul contratto che dovrebbe legarlo ai Blues