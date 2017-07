Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato in conferenza stampa del mercato della Roma, affermando che il tempo delle cessioni, per i giallorossi, è finito. Dopo gli addii di Salah, Paredes, Mario Rui e Rudiger vicinissimo al Chelsea, è giunto il tempo di rinforzare la rosa. Monchi si è sbilanciato in modo piuttosto evidente soprattutto sul caso di Nainggolan, corteggiato dall'Inter, che non lascerà la Capitale.



NAINGGOLAN NON PARTE - Le parole di Monchi non sembrano lasciare spazio ad alternative, la Roma è pronta a fare mercato in entrata: ''Il tempo delle cessioni importanti è terminato, ora è il momento di costruire la squadra definitiva. Nianggolan non verrà ceduto. Ora con il tempo che ci rimane rinforzeremo la squadra''. Le parole dello spagnolo, di fatto, chiudono le porte all'Inter che avrebbe voluto fare di Radja Nainggolan il grande rinforzo per il centrocampo di Spalletti.