Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato ai media spagnoli presenti a Roma alla vigilia del match di Champions League contro l'Atletico Madrid. Queste le sue parole a Movistar:

L'ATLETICO - "È l’avversario più complicato del gruppo. È una squadra che conosce perfettamente i tempi della partita e sa quello che deve fare, è forte fisicamente e a livello di velocità, regge la pressione. Per me è l’avversario più difficile del girone, anche più del Chelsea. Loro sono già tre, quattro, cinque anni che lavorano insieme, con lo stesso tecnico e senza cambiare molti giocatori, quasi nessuno. Per questo è un avversario davvero molto temibile. Speriamo che domani sia una grande partita e che ovviamente la Roma ne esca vincente”.

IL MOMENTO DELLA ROMA - "È stato un fine settimana molto piovoso, la nostra gara è stata rinviata. Non so se sia stata una cosa buona per noi, sono tanti giorni che non giochiamo e credo che sarebbe stato positivo giocare per ritrovare il ritmo partita. La squadra comunque sta crescendo, siamo sulla strada giusta. A prescindere dai risultati con Atalanta e Inter credo che il mondo romanista sia soddisfatto del gioco espresso“.

Poi a Marca: "Iniziamo con fiducia questa competizione e proveremo ad andare il più avanti possibile. L'Atletico è uno degli avversari peggiori, al pari del Real Madrid. Se vogliamo andare avanti però dobbiamo affrontare le migliori. Griezmann? Me lo immagino in campo dopo la sanzione. È un pericolo, si tratta di uno dei giocatori più importanti a livello mondiale. Chi prenderei dell'Atletico? Tutti. Ci sono giocatori importanti come Griezmann, Koke, Saul, Godin, Carrasco.. È la squadra che mette meglio in campo i principi del proprio tecnico. Favorite nel girone? Il Chelsea è una squadra tremendamente complicata ma l'Atletico, per la sua esperienza e la sua continuità, è molto difficile. Anche se il Cholo non vuole avere la pressione dell'esser favorito. Mi auguro di poter raggiungere i traguardi che ha raggiunto l'Atletico in questi anni. Sono un esempio dopo essere venuti fuori da una situazione complicata".