Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato della prossima sfida col Barcellona in Champions League nell'intervista concessa ad As: "La Roma ha un risalto mediatico maggiore di quello che credevo. E' vero che non ha vinto tantissimo in passato, ma ha la pressione dei grandi club, perché i tifosi si aspettano sempre molto dalla squadra. La città ha fame di titoli. Per questo credo che la natura di questa società fa sì che la conoscenza pregressa del contesto sia fondamentale. Di Francesco vinse lo scudetto qui, Totti poi è Roma. Francesco è una persona semplice e sincera".



Sul match con i blaugrana: "Voglio dimostrare che abbiamo delle possibilità, anche se il Barcellona è favorito. Mi è piaciuto ciò che ha detto Montella, sorteggiato col Bayern: 'Se c'è anche l'1% di speranza, combatteremo'. Oltre Messi, toglierei Busquets al Barcellona, che sta giocando ad uno dei livelli più alti in carriera. Poi nessuno ha la saggezza di Iniesta in campo, sarebbe una grande perdita se andasse a giocare in Cina".