La Roma pesca il Barcellona dall'urna di Nyon, il ds giallorosso Monchi è intervenuto a Premium Sport per commentare: "Non abbiamo avuto molta fortuna ma dobbiamo giocarcela. Ho fiducia nella mia squadra, so che la Roma è rispettata, avremo le nostre possibilità, dovremo fare una gara importante, sarà difficile ma dovremo avere la giusta mentalità. E’ un’occasione unica per capire che nel calcio si gioca undici contro undici e che tutte le squadre hanno la possibilità di andare avanti. Il Barcellona è una squadra difficile da affrontare, non c’è solo Messi, ma anche la Roma può vincere. Il Napoli su Alisson? Per rispetto di questo giorno dei sorteggi sorrido. Ho letto qualcosa e mi viene da sorridere. E’ una notizia non vera. Cosa ha in più il Barcellona di Valverde rispetto agli anni scorsi? E’ più equilibrato, è migliorato molto in difesa con questo 4-4-2 ed è una squadra che è cresciuta molto come collettivo. In Spagna preoccupati da me e da Alisson? Non è importante la mia presenza, Alisson sicuramente darà più di me. Il ritorno in casa? Io preferisco giocare il ritorno in casa, se saremo capaci di uscire dal Camp Nou con qualche possibilità poi con l’Olimpico pieno potremo dire la nostra".