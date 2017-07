Il direttore sportivo della Roma Monchi si tiene stretto Manolas e lancia un avvertimento a tutte le squadre interessate al centrale greco, Juventus in testa. “Kostas ad oggi resta e resterà per molto tempo nella Roma. Si lascia intendere che non rinnovi il contratto, ma non mi risulta ed è felice di essere qui. Per ora la priorità è l'esterno di destra. Perfezionata questa operazione avremo un mesetto di tempo per valutare se la rosa è pronta. Abbiamo anche Kolarov che può giocare da centrale. Non è il momento di precipitarsi, penso che abbiamo fatto un buon mercato finora. Magari fra 25 giorni riterremo di prendere un centrale di difesa o un altro ruolo", ha dichiarato Monchi a Sky Sport.