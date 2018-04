Così il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta col Liverpool: "Passo indietro doloroso? Siamo in un momento difficile, il risultato non è buono. È vero che fino a 10 minuti dalla fine eravamo morti, eliminati. Ora abbiamo qualche possibilità, è difficile ma dobbiamo prendere questa piccola percentuale per ripetere quanto fatto col Barcellona. Ho fiducia nella mia squadra, so che è molto complicato, anche loro sanno che l'abbiamo già fatto e saranno preparati. 90 minuti allo Stadio Olimpico sono molto lunghi. È difficile trovare spiegazioni, nei primi 20' la squadra ha fatto quello che doveva fare. Dopo la prima occasione di Mané siamo letteralmente usciti dalla partita, contro una squadra simile è difficile superare un momento simile. Abbiamo un po' di vita e dobbiamo prenderla per rifare quanto fatto col Barcellona. Non possiamo fermarci, dobbiamo avere fiducia e crederci. I tifosi saranno con noi e insisto, 90 minuti all'Olimpico per chiunque sono molto lunghi".