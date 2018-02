Monchi, ds della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro il Benevento: "Importante confermare quanto fatto a Verona e continuare la strada intrapresa. Gennaio non è stato un mese buono, febbraio deve essere un mese migliore. Siamo pronti per le partite che ci aspettando. Sarà un finale di stagione bello. Fisicamente stiamo bene, stiamo recuperando i giocatori infortunati."



SUL DISTACCO DALLE PRIME - "Un distacco così grande dalle prime due? Non me lo sarei aspettato, noi abbiamo sbagliato tanto negli ultimi due mesi e loro no. Per stare in alto non si può sbagliare così tanto. Quale la più forte tra Roma, Lazio e Inter? Tre squadre forti, abbiamo le stesse possibilità. La Lazio sta facendo una bella stagione, l'Inter qualche luce e qualche ombra ma è una squadra forte".



SUL MERCATO INVERNALE - "Il mercato invernale è stato difficile. Abbiamo preso delle decisioni complicate. Abbiamo fatto il mercato che la Roma meritava e dobbiamo ora pensare a inseguire i nostri obiettivi. Dzeko? Bisogna ritrovare i suoi gol ma anche quelli della squadra. 190 tiri e 2 gol nelle ultime partite".