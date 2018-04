Il direttore sportivo della Roma Monchi ha così parlato a Premium Sport prima della partita contro il Genoa: "Dopo le emozioni vissute contro il Barcellona e nel derby, non è facile trovare nuove motivazioni ma il mister ha lavorato sulla testa dei ragazzi e penso che siamo pronti ad affrontare una gara difficile, la gara di oggi è altrettanto importante perché stiamo lottando per un posto nella prossima Champions League. Il calo in campionato? Penso che ogni partita abbia una storia a sé, con il Bologna meritavamo di più, con la Fiorentina abbiamo creato tanto, ben 26 tiri e non abbiamo vinto, nel derby è mancata un po' di fortuna. Le file per i biglietti? I tifosi sono innamorati della squadra, è il bello del calcio. Ulteriori pressioni? Non so se la pressione sia maggiore, però è bello perché possiamo far felici tanti tifosi e questo è il primo obiettivo, cioè far felice la gente. Quinti in campionato ma in finale di Champions? Firmerei, se vinciamo la finale (ride, ndr)".