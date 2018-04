Il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato ai microfoni del quotidiano spagnolo La Vanguardia: "Siamo una squadra abbastanza equilibrata. Cerchiamo di giocare con le linee ravvicinate e abbastanza avanzate, pressando per disturbare l’avversario e cercare la riconquista. Alcuni potrebbero sorprendersi, ma il calcio italiano è cambiato molto negli ultimi anni. Non è più solo catenaccio. Ora ci sono club e allenatori che scommettono su un calcio molto più offensivo e il possesso della palla. Squadre come Roma, Napoli, Sampdoria o anche l’Inter hanno rotto con il comune denominatore di un calcio ultra-difensivo. Questo cliché non esiste più".