Intervenuto ai microfoni di Premium Sport il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha parlato del momento giallorosso e delle prossime mosse di mercato partendo però dalle parole dell'ex allenatore, Luciano Spalletti



Le parole di Spalletti come le avete lette?

“La polemica di Spalletti nei confronti della Roma? A dire la verità ho perso tre secondi della mia vita per leggere e seguire questa vicenda. Non mi piace parlare di qualcosa che non è positivo per la mia squadra. Ho grande rispetto verso Spalletti, ho lavorato con lui un mese e mezzo ma ora sono concentrato al 100% su questa squadra, su questo allenatore e su questi giocatori".



Il calo di ambizione può essere un problema?

"Io ho ascoltato quello che ha detto Monchi che ha sempre detto che vuole fare un progetto ambizioso qui. In questo momento dobbiamo stare tutti più zitti, io per primo. Il futuro è importante ma conta di più il presente".



Di Francesco per essere confermato?

"Non dobbiamo pensare così avanti. Ora pensiamo all’Udinese. Noi dobbiamo pensare a una gara alla volta ma la fiducia per Di Francesco è massima, sta lavorando alla grande. Verso il mister c’è la stessa fiducia che c’era all’inizio della stagione".



C'è qualche giocatore dell’Udinese che vorrebbe alla Roma?

"Se faccio un nome domani ne parlano tutti. L’Udinese lavora benissimo da tanti anni, da Udine escono sempre giovani molto interessanti e anche ora ha alcuni profili che avranno in futuro importante”