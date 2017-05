Luciano Spalletti non si è ancora sbilanciato sul proprio futuro e così come per Antonio Conte, l'Inter si trova costretta ad aspettare per entrambi i profili ideali individuati per sedersi sulla bollente panchina nerazzurra nel corso della prossima stagione.



MONCHI SPAVENTA L'INTER - A spaventare l'Inter sul futuro di Luciano Spalletti ci ha pensato ancora una volta il direttore sportivo della Roma, Monchi, che parlando ai microfoni di BeIn Sports ha confermato come la volontà di trattenere l'allenatore toscano sia in cima alla sua lista delle priorità: "Il mio allenatore ideale sarebbe Spalletti, perché è quello con cui voglio continuare a lavorare sin da quando sono arrivato. Sono entusiasta di lavorare con Luciano. Ora che ci sono a contatto giorno per giorno mi ha fatto un’ottima impressione e beh, vediamo come andrà. Ovviamente quella di Spalletti è una situazione in sospeso. Noi lavoriamo in silenzio per cercare altre opzioni nel caso in cui Luciano non volesse proseguire il rapporto". In sospeso come la posizione di Francesco Totti: "Il futuro potenziale che ha Francesco è così grande che speriamo di poterlo utilizzare, perché conosce la Roma meglio di chiunque altro e io, che sono un nuovo arrivato, avrei un ottimo insegnante per scoprire tutto il più rapidamente possibile. Aspettiamo che decida lui, ha chiesto di concentrarci sulle ultime partite e ha ricordato come il bene della Roma sia più importante rispetto a tutti noi".



ALTERNATIVE PRONTE - L'amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini ha dichiarato a Radio Rai: "Siamo sempre rimasti d'accordo con il mister, al quale va un plauso per come sta conducendo questa stagione, di sederci al tavolo alla fine del campionato per definire i progetti futuri. Benissimo se Luciano restasse, ma se decidesse per altre strade avremo delle soluzioni pronte. Se abbiamo già pronto il dopo Spalletti? Sicuramente ci stiamo pensando perché non siamo abituati a farci trovare impreparati. Confidiamo di trovare un accordo con l'allenatore, ma dobbiamo anche guardare da altre parti. L'unica cosa che conta è la Roma, non ci sono partiti a sostegno di Spalletti o di Totti. Francesco si sta comportando come un professionista, sta facendo la sua figura, è a disposizione dell'allenatore che ha la responsabilità di schierare in campo la squadra migliore. Nella gara col Genoa ci sarà il tutto esaurito, una cornice di pubblico straordinaria come Francesco merita in assoluto, per quello che ha fatto per la Roma e per il calcio italiano e mondiale. Francesco ieri è stato molto contento della prestazione, bisogna anche capire che per lui è un momento difficile: con grande serenità, ma soprattutto con grande affetto, Francesco avrà una nuova carriera alla Roma e staremo al suo fianco. Il 28 maggio potrebbe non essere l'ultima partita di Totti? Onestamente non sono nella sua testa e non sono al corrente di cose di questo tipo. Quello che mi piace sottolineare è il grande affetto che lui ha per questa società e il grande affetto che la città ha per lui. Si sta dirigendo verso un altro momento decisivo della sua carriera".