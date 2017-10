Montepremi da record per i prossimi Mondiali di Russia 2018. Il Consiglio Fifa, riunito a Calcutta, in India, ha dato il via libera per un aumento del 12% rispetto all'edizione brasiliana, passando da 358 a 400 milioni di dollari, circa 340 milioni di euro.



Tra le altre decisioni prese, l'istituzione della Fondazione Fifa che avrà il compito di fornire una base legale e istituzionale per tutte le iniziative di sviluppo sociale, in cui le Fifa Legends saranno coinvolte in prima persona. La Fondazione sarà operativa già dal primo quadrimestre del 2018.



Avviata anche una fase di consultazione per rivedere il format dei tornei femminili, giovanili e per club con le proposte che verranno sottoposte ad approvazione nella riunione del Consiglio il 15 e 16 marzo a Bogotà.



Approvate anche le date di alcuni appuntamenti del prossimo anno: dal 5 al 24 agosto i Mondiali femminili Under 20, dal 13 novembre all'1 dicembre quelli Under 17 mentre dal 12 al 22 dicembre, negli Emirati Arabi, si giocherà il Mondiale per club. Stabilito anche il periodo per i Mondiali femminili del 2019 in Francia, dal 7 giugno al 7 luglio.



Fra le altre decisioni prese a Calcutta il riconoscimento del titolo di 'campione del mondo' a livello di club per tutte le squadre che hanno vinto l'Intercontinentale fra il 1960 e il 2004.