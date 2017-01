Mondiale a 48 squadre, la promessa di Infantino: "Andremo incontro a chi non potrà più permettersi di completare l'album Panini". #FIFA — Fernando Lavezzo (@lavezzof) 10 gennaio 2017

@emMeBi1986 @delinquentweet abbiamo qualche anno per prepararci — Francesca D. Faralli (@iFrak86) 10 gennaio 2017

È ufficiale: il Mondiale sarà a 48 squadre. A 'sto punto direi di tentarcela a farci la nazionale sarda :)) — Max (@massimomarini) 10 gennaio 2017

Con il MONDIALE a 48 squadre finalmente anche la PADANIA potrà qualificarsi! #padaniaalé #avanticomeruspe — Matteo Salvini (C) (@rnatteosalvini) 10 gennaio 2017



Mondiale 2026 a 48 squadre: inizia il sorteggio#Infantino pic.twitter.com/HqdAiPvxka — Ricky Buscaglia (@rickybuscaglia) 10 gennaio 2017

Mondiale a 48 squadre



Per seguire tutte le partite è consigliabile trasferirsi da Mediaworld #Infantino — Massimo Moratti (@PresMoratti) 10 gennaio 2017

Dal 2026 saranno 48 le squadre a sfidarsi per vincere il Mondiale nel 2030. — Unfair Play (@unfair_play) 10 gennaio 2017

La decisione dellaè chiara: dalilsarà a. Una notizia che vi abbiamo raccontato, ma che come spesso accade merita di essere ripresa per osservarne le. Dove? Suinaturalmente!C'è chi commenta, chi cinguetta il suoo il suoper la scelta, chi si improvvisa in massime di, e chi cerca di emergere con la sua. Circahanno invaso le bacheche italiane, ne abbiamo estrapolati, quelli che sono riusciti nell'intento diSi comincia con la, un particolare Infantino Dixit:Seguono i problemi, per così dire, diA questa categoria si aggiungono anche le squadre regionali con, tra cui quella di un finto Salvini:Infine, l'ultimo blocco è dedicato ai, tra