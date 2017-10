E' questo il Mondiale Under 17: una vetrina per le grandi società, oltre alla possibilità di rappresentare il proprio Paese in una competizione internazionale, naturalmente. I futuri campioni passano da qui, si affrontano per la supremazia a livello giovanile, per crescere nelle sfide. Quest'anno è l'India, per due/tre settimane circa, ad ospitare la versione 2017 della competizione. Da ieri si è iniziato a fare sul serio: Inghilterra e Mali hanno vinto i rispettivi match, e oggi in scena ci sono i quarti di finale, con Spagna, Iran, Brasile e Germania impegnate. Gli occhi di tutti i direttori sportivi e scout giovanili saranno puntati su di loro, due iin particolare.