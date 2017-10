C’è solo un risultato per l’Argentina quando mancano 90 minuti al termine del girone sudamericano di qualificazione ai mondiali. L’Albiceleste, al momento, sarebbe fuori dai giochi, esclusa anche dalla possibilità di spareggio. Ma con una vittoria in Ecuador, nella sfida di domani notte, potrebbe addirittura conquistare l’accesso diretto alla fase finale del torneo, grazie a una serie di combinazioni. La prima, fondamentale parte del puzzle, è per l’appunto la conquista dei tre punti in Ecuador. Nonostante i precedenti non siano benevoli (è dal 2001 che l’Albiceleste non vince in trasferta contro gli ecuadoriani) le quote dei bookmaker spingono sul «2», dato a 1,43 sul tabellone Microgame. Del resto l’Ecuador è reduce da cinque ko di fila nel girone. Lo scatto d’orgoglio dei padroni di casa - che servirebbe a poco, visto che sono già eliminati - è dato invece a 6,70, il pareggio viaggia a 4,50. E a proposito di pareggio, quello tra Perù e Colombia, domani notte sarebbe l’ideale per Dybala e soci, che vincendo andrebbero dritti in Russia. Ipotesi da non scartare, visto l’equilibrio nel pronostico sulla gara di Lima: Perù avanti di pochissimo, a 2,45, Colombia a 2,75, pari a 3,30.