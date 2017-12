Dove vedere i Mondiali 2018? I diritti se li è aggiudicati Mediaset, che trasmettere tutti i match in chiaro: le 64 gare saranno visibili anche in HD e per tutta la durata della competizione, dal 14 giugno al 15 luglio 2018, il canale Premium Sport HD sarà dedicato 24 ore su 24 a Russia 2018. Tutti i match saranno poi a disposizione gratuitamente anche on demand con contenuti 'digital first'. La partita inaugurale tra Russia e Arabia Saudita sarà trasmessa dalle ore 17 su Canale 5, poi tutta la prima fase verrà trasmessa su Italia Uno, ad eccezione di quattro partite che andranno ancora su Canale 5, che manderà in onda poi anche tutte le sfide dagli ottavi in poi.