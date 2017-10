Quale squadra pescheranno le quattro teste di serie, Italia, Svizzera, Danimarca e Croazia, nel sorteggio dei play off per accedere a Russia 2018? È questa la nuova tipologia di giocata che BETTER, il marchio di scommesse di Lottomatica, propone agli appassionati sportivi. Le quattro possibili avversarie delle teste di serie usciranno dal sorteggio a cui faranno parte nell’altra urna la Grecia, la Svezia, l’Irlanda e l’Irlanda del Nord. Le quote, come le percentuali nel sorteggio, sono identiche per tutte le nazionali, la quota è 3,75.